© foto di Federico De Luca

Al termine del 2019 arriva dall'Argentina un'intervista a Lionel Scaloni, attuale commissario tecnico della Nazionale albiceleste. Fra i vari temi toccati quello legato al suo rapporto di Leo Messi: "Per noi, lo staff tecnico e per i suoi compagni di squadra, Messi è soltanto un altro giocatore, un altro uomo. Siamo riusciti a non fare distinzione con il resto del gruppo fuori dal campo. Ci rende orgogliosi perché i suoi compagni lavora duramente ogni giorno per forgiare quello che vogliamo essere. Siamo contenti, vogliamo che ognuno si senta libero di essere sé stesso fuori dal campo. Non vogliamo che nessuno sia sopra gli altri. Poi comunque le cose si dimostrano sul campo. Finché Messi rimarrà ai suoi livelli attuali e resterà al Barcellona, rimarrà con l'Argentina e nell'undici titolare. Se lui è felice lo siamo anche noi".