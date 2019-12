Sampaoli: "Non alleno più in Brasile perché il Flamengo è troppo avanti"

© foto di Imago/Image Sport

Jorge Sampaoli non vuole tornare a lavorare in Brasile. L'ex allenatore del Santos, intervistato da EFE, ha ammesso infatti di guardare altrove per la sua prossima avventura in panchina: "Non ho trovato un accordo col Palmeiras, né a livello economico né progettuale. Il Brasile è un Paese assai esigente, il Flamengo negli ultimi anni è cresciuto tantissimo rispetto alle altre squadre e la mia idea era restare là solamente per competere per la vittoria del campionato. Non è accaduto purtroppo", le parole dell'ex ct di Cile e Argentina.