Argentina, Messi: "Sto bene ora. Champions? Eliminazione frustrante"

Lionel Messi, direttamente dal ritiro dell'Argentina, ha rilasciato una lunga intervista TyC Sports: "Sto molto bene fisicamente, sono solo un po' frustrato a causa dell'eliminazione dalla Champions League e per come è maturata, ma fisicamente sto bene. In nazionale c'è tanto entusiasmo, ma la verità è che questa squadra sta attraversando un processo di transizione. Ci sono tanti giovani ragazzi che hanno poche presenze in nazionale, ma sono sicuro che torneremo presto a vincere. La maglia numero 10 è speciale, è quella indossata da Maradona. Per me non cambia nulla, esattamente come al Barcellona con Ronaldinho: quando si tratta di giocare do sempre il massimo, sia con la maglia numero 10 che con la numero 9 o la numero 11. La Coppa del Mondo? Solo Dio sa se riuscirò a vincerla, esserci andato così vicino è stato terribile. La Copa America è molto importante, l'Argentina non vince da parecchio".