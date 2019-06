© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non c'è l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez nel 4-3-3 titolare annunciato da Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, per affrontare il Nicaragua nell'amichevole pre-Copa America che andrà in scena stanotte allo stadio Bicentenario di San Juan. Il tecnico di Rosario ha spiegato ai giornalisti che nel tridente con Sergio Aguero e Lionel Messi giocherà Matias Suarez, ma non è da vedersi come un'indicazione definitiva in vista del match d'esordio del torneo brasiliano: "Domani giocheranno questi undici, ma non significa che saranno quelli che giocheranno anche contro la Colombia. La maggior parte sì, ma cerchiamo di accrescere la fiducia del gruppo".