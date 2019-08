Daniele De Rossi ha rilasciato un'intervista al sito ufficiale del Boca Juniors raccontando le sue prime impressioni all'arrivo in Argentina: "Un po' di pazzia in aeroporto, tanto affetto. Non è tanto diverso da quel che ho vissuto tutta la mia vita a Roma. Mi piace questo posto proprio perché è simile a quello che ho sempre vissuto. Anche a Roma sono pazzi per il calcio, pazzi per la propria squadra. Un amore folle e questo lo potrò ritrovare qui".