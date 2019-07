© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele De Rossi è sbarcato da qualche ora a Buenos Aires, ed in questi minuti l'ormai ex centrocampista della Roma sta visitando in prima persona i luoghi che danno vita al mito del Boca Juniors, tra cui soprattutto lo stadio degli Xeneizes, l'iconica Bombonera. Come informa Radio Rivadavia, l'ex giallorosso si trova infatti all'interno di quello che presto sarà il suo nuovo stadio, in compagnia del ds - e suo ex compagno alla Roma - Nicolas Burdisso.