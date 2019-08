In Brasile è già Balotelli-mania. Diverse pagine dei quotidiani sudamericani hanno dedicato la loro apertura alla trattativa tra Flamengo e Super Mario. Il piccolo idraulico protagonista dei videogiochi è stato inserito anche nella prima pagina dell’Express per poter "accogliere" l'attaccante azzurro: in Brasile attendono, il giocatore svincolatosi dal Marsiglia ha già acceso l’entusiasmo del pubblico verdeoro.