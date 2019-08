Flamengo, Jorge Jesus sicuro: "Gabigol finirà in una big europea"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Jorge Jesus, allenatore del Flamengo, spende parole importanti per Gabriel Barbosa. Intervistato dal sito ufficiale della Copa Libertadores, l'ex tecnico del Benfica ha elogiato così il giocatore in prestito dall'Inter, che già ebbe alle sue dipendenze in Portogallo: "Ora che lo conosco, è meglio di quanto pensassi. Ha imparato davvero molto. Gabigol ha alcune caratteristiche da grande giocatore ed è un giovane. Gabigol non rimarrà a lungo al Flamengo: se dovesse continuare a giocare a questo livello, in futuro andrà a giocare in uno di quei club europei con tanti soldi. È un giocatore molto intelligente, conosce i tempi giusti per procurarsi lo spazio per finalizzare. È un giocatore che rischia molto sul suo gioco, ha velocità. Oggi, come attaccante, se non hai velocità, non importa quanto tu sia tecnico, non hai molta capacità di arrivare al top. Solo se sei un centravanti d'area, di quelli che non deve correre troppo e segna molti goal, questo aggiunge valore. Ora, quando arriva fuori dall'area, che è la caratteristica di Gabi, è molto aggressivo". Lo riporta Fcinternews.it.