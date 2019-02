© foto di Imago/Image Sport

Love is in the air. Lancenet racconta il ritorno in patria di Vagner Love. Il classe '84 di Rio de Janeiro mancava dal Brasile dalla stagione 2015-2016 proprio con la maglia del Corinthians: da lì era andato al Monaco, poi all'Alanyaspor e di nuovo in Turchia, al Besiktas. Adesso il ritorno al Timao, dove ha subito impressionato tutti nei primi test, sia in allenamento sia nella gara contro il Desportivo Brasil. O amor está no ar. Anche senza più le treccine blu.