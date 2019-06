Le pagelle della Colombia - Barrios tuttocampista, Zapata merita il posto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risultato finale: Argentina-Colombia 0-2

Ospina 6.5 - Un brivido con l'uscita su Aguero in offside. Poi non sbaglia più nulla.

Medina 5.5 - Primo tempo discreto, nel secondo tempo De Paul lo mette più volte in difficoltà.

Mina 7 - Non sbaglia un pallone di testa, bravo anche in costruzione. Oggi insuperabile.

Sanchez 7 - Come il compagno non sbaglia nulla. La sua fisicità imbriglia Aguero e Messi.

Tesillo 6.5 - Per essere un centrale adattato a sinistra non se la cava male. Corsa, fisico e anche un bel piedino.

Cuadrado 7 - Gioca da interno di centrocampo e lo fa davvero bene. Queiroz lo toglie dopo un fallaccio su Messi che gli costa il giallo.(dal 65' Lerma 6 - Nonostante sia troppo falloso, da un suo inserimento arriva il raddoppio di Zapata).

Barrios 7.5 - Tuttocampista. Corre, recupera e non si fa mai saltare. Non grande tecnica, ma davvero corsa e fiato da vendere. Il migliore in campo.

Uribe 6.5 - Gioca con l'ABC e lo fa davvero bene. Semplice e preciso, dà equilibrio ai Cafeteros.

J. Rodriguez 6.5 - Si accende solo a tratti. Da un suo cambio gioco splendido nasce l'azione dell'1-0.

Falcao 5.5 - Si sbatte come può ma non è più lo splendido calciatore di qualche anno fa.(dall'81' D. Zapata 6.5 - Entra e segna un bellissimo gol, avviando e poi chiudendo l'azione. Merita la maglia da centravanti titolare).

Murie s.v. - La sua partita finisce dopo pochi minuti per un infortunio (dal 14' Martinez 7 - Entra e non fa rimpiangere Muriel. Suo lo splendido gol che apre le danze.)