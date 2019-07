...con A.Canovi

A tu per tu ...con Bogdani 21.07 - “Dzeko o Lukaku per l’Inter? A me piace tantissimo Lukaku. È forte ed è ancora giovane. Secondo me in nerazzurro potrebbe fare benissimo. È adatto al gioco di Conte”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex attaccante, oggi allenatore, Erjon Bogdani. Lei ha maturato esperienza da allenatore... 21.07 - “Dzeko o Lukaku per l’Inter? A me piace tantissimo Lukaku. È forte ed è ancora giovane. Secondo me in nerazzurro potrebbe fare benissimo. È adatto al gioco di Conte”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex attaccante, oggi allenatore, Erjon Bogdani. Lei ha maturato esperienza da allenatore... A tu per tu ...con Marino 20.07 - “Il Palermo? Quando ho firmato sapevo a cosa andavo incontro perché avevo letto delle condizioni economiche della società. Avevo detto che il campionato da vincere era l'iscrizione... da siciliano avevo accettato il Palermo, non potevo non accettare una piazza così importante". Così... A tu per tu ...con Rinaudo 19.07 - "De Ligt è un colpo importante per il presente e il futuro. Ha già dimostrato di poter stare in palcoscenici di spessore, la Juve ha fatto un grande colpo". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore della Juventus, oggi direttore sportivo, Leandro Rinaudo. L'Inter riparte da Antonio... A tu per tu ...con Ghezzi 18.07 - "Il trasferimento di De Rossi al Boca è una grande cosa per il calcio argentino. Un grande affare per tutto il movimento calcistico". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato argentino Gustavo Ghezzi. Si adatterà al calcio argentino? "Vivere a Buenos Aires è come stare in... A tu per tu ...con Caravello 17.07 - "Il mercato estivo è scoppiettante. La Juve sta migliorando l'organico per centrare la Champions, Inter e Napoli per starle dietro dovranno fare qualcosa". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Danilo Caravello. Milan e Roma sono attesi protagonisti. "Pesa il fair play... A tu per tu ...con Fabiani 16.07 - Voglia di essere protagonista. La Salernitana riparte da Giampiero Ventura per disputare un campionato da protagonista. "Sta nascendo un buon gruppo, il mister ha chiesto determinati giocatori e la proprietà ha cercato di accontentarlo. Lavoriamo in piena sintonia", dice a a TuttoMercatoWeb... A tu per tu ...con Calori 15.07 - "Conte farà di tutto per battagliare contro la Juventus, l'Inter sarà a sua immagine e somiglianza. Quella nerazzurra è tra le difese più forti: Godin, Skriniar e De Vrij sono giocatori di grande livello. Sono curioso di vedere chi saranno le due punte: una sicuramente Lautaro Martinez".... A tu per tu ...con Colantuono 14.07 - "La scelta di giocare la Champions a Milano è la migliore, anche perché è una città vicina Bergamo e quindi ci sarà modo di portare tanta gente tifosa dell'Atalanta". Così a TuttoMercatoWeb Stefano Colantuono. Confermarsi anche in Champions sarà complicato... "Nel girone dove... A tu per tu ...con Antonini 13.07 - "La scelta di Giampaolo da parte del Milan vuole che i rossoneri giochino un bel calcio e che il mister valorizzi i talenti come accaduto con la Sampdoria". Così a TuttoMercatoWeb l'ex rossonero Luca Antonini. Bennacer e Krunic rinforzi da Milan? "Giocatori di prospettiva, bravi... A tu per tu ...con Mandorlini 12.07 - "Dall'Inter mi aspetto ciò che si aspettano tutti: una squadra che torni a competere per vincere qualcosa e le premesse ci sono tutte. Vedo entusiasmo, questo è positivo. Il popolo nerazzurro si aspetta tanto dalla nuova stagione...". Così a TuttoMercatoWeb Andrea Mandorlini sul nuovo...