...con Caliendo

“Milan, conferma Gattuso! Ha preso una squadra allo sfascio. Juve, che fallimento... Conte, ti stai bruciando. Io consulente, presto novità”

“Gattuso meriterebbe la conferma anche per il prossimo anno perché ha preso un Milan allo sfascio. Partirebbe da zero e potrebbe dimostrare tutte le sue capacità. E poi la squadra combatte ancora per le coppe...”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Antonio Caliendo.

Leonardo e Maldini in dirigenza. Forse manca un vero ds?

“No. Leonardo è uno dei manager più preparati che conosca. Non lo dico per simpatia ma per quello che ha fatto. Ha portato Piatek e Paquetà, due giocatori da Milan. Senza questi innesti dentro Gattuso avrebbe avuto qualche problema... e invece ha dato prova di essere un grande allenatore sotto l’aspetto gestionale perché ha stimolato i calciatori nei momenti tristi”.

Niente Champions League: la Juve ha fallito?

“Si. Perché quando si parla della Juventus che vince lo Scudetto bisogna anche capire che non ha avversari. Tutti quest’anno si aspettavano la Champions e invece hanno bucato anche questa volta”.

Cosa manca per vincere la Champions?

“La stessa cultura che hanno per vincere lo Scudetto non l’hanno trasmessa in Champions. Pensavo che la Juventus fosse una macchina perfetta, soprattutto dopo la partita contro l’Atletico Madrid. La Juve non è ancora riuscita a trasmettere ai calciatori la sua grande padronanza in campo europeo. Però ad Allegri va dato il merito di aver dichiarato che quest’anno è stato fatto qualche passo in più e bisogna continuare su questa scia”.

Dove andrà Conte?

“Secondo me si sta un po’ bruciando“.

Cioè ?

“Quando viene accostato praticamente a tutti non è bello. Di Mourinho non si sente niente, poi quando decide dove andare esce la notizia. Qui si parla di Conte all’Inter, forse al Milan, magari alla Roma e così via. Sembra la storia della Sora Camilla...”.

E lei, Caliendo? Cosa c’è nel suo futuro?

“Faccio il consulente. È un ruolo che mi esalta. Magari più avanti sarò più esplicito”.