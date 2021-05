Caliendo: "Juve, penso che CR7 andrà al PSG. Vedrei bene Trezeguet con Cherubini"

Raggiunto dai colleghi di TuttoJuve, Antonio Caliendo, tra gli agenti più importanti degli anni ’90 e 2000, ha commentato l’addio di Fabio Paratici alla Juventus e la possibilità che trovi posto altrove: "Se chiudi una porta, si apre un portone. Il caso Marotta insegna. Ci sono però anche precedenti negativi".

Quali?

"Marco Branca. Dopo l'addio all'Inter, nonostante avesse vinto tutto, ha fatto molta fatica a rientrare".

Per l'imminente futuro si parla di Federico Cherubini. Lei ha tuttavia assistito Trezeguet in carriera, altro nome spesso accostato in orbita bianconera: auspica un suo ritorno in società, nella veste di dirigente?

"Tare è passato dall'essere calciatore a dirigente e ha ottenuto grandi successi. David potrebbe compiere lo stesso iter. Ha superato tutti gli esami con il massimo dei voti e per la Juventus ha dato praticamente tutto, viaggiando tutto il mondo. Potrebbe affiancare Cherubini in un'eventuale nuova avventura".

Tra i colpi magistrali di Paratici figura anche CR7: a suo giudizio è terminato anche il ciclo del portoghese a Torino?

"C'è parecchio movimento in giro. Io ho la sensazione che il Psg possa vendere Mbappè e unire il duo Ronaldo-Messi a Parigi, in primis per motivazioni di carattere commerciale”.