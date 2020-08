...con Daniel Fuzato

“Roma, tornerò più forte. Che ricordo la partita contro la Juve! Al Gil Vicente per crescere”.

Daniel Fuzato riparte dal Portogallo. La Roma lo studia per il futuro e per lui ha scelto il prestito al Gil Vicente. “Spero di poter giocare di più e avere continuità”, dice a TuttoMercatoWeb il portiere brasiliano assistito da Diego Tavano e Joao Marangon.

Cosa si porta dietro della Roma?

“Ogni giorno imparavo una cosa nuova, per me è stato molto importante far parte della Roma in questi due anni. Stare in mezzo a grandi campioni ti fa crescere”.

Per il futuro, ci pensa al ritorno?

“Certo. Ho ancora un contratto con la Roma e spero di tornare più forte”.

Rimpianti?

“Nessuno. Della Roma ho solo ricordi positivi, spero di poter tornare”.

Il momento più bello?

“Quando ho giocato contro la Juve. Un momento importante per la mia carriera, non lo dimenticherò mai”.

Che campionato è stato quello appena trascorso?

“È stato un anno difficile per tutti. Purtroppo non abbiamo raggiunto la Champions. Spero che la squadra possa centrare tutti gli obiettivi nella prossima stagione, lo merita”.

Aveva già visto qualcosa del campionato portoghese?

“Non ho seguito molto, ho cominciato a guardare il calcio portoghese quando ho saputo che avevo la possibilità di venire a giocare qui”.