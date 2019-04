...con Di Donato

A tu per tu ...con Caravello 29.04 - “In estate mi aspetto un mercato scoppiettante, ci sarà un bel movimento anche relativo agli allenatori e ai direttori sportivi. Mi aspetto tanti stravolgimenti. Sarà un mercato interessante”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Danilo Caravello Da chi i colpi principali? “Se la Roma... 29.04 - “In estate mi aspetto un mercato scoppiettante, ci sarà un bel movimento anche relativo agli allenatori e ai direttori sportivi. Mi aspetto tanti stravolgimenti. Sarà un mercato interessante”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Danilo Caravello Da chi i colpi principali? “Se la Roma... A tu per tu ...con Meluso 28.04 - Fabio Liverani in panchina, il ds Mauro Meluso dietro la scrivania. La brillante stagione del Lecce porta anche la firma del suo direttore sportivo. E questa sera al Via del Mare lo scontro con la prima della classe, il Brescia di Eugenio Corini. L’accoglienza? “Abbiamo dato al Brescia... 28.04 - Fabio Liverani in panchina, il ds Mauro Meluso dietro la scrivania. La brillante stagione del Lecce porta anche la firma del suo direttore sportivo. E questa sera al Via del Mare lo scontro con la prima della classe, il Brescia di Eugenio Corini. L’accoglienza? “Abbiamo dato al Brescia... A tu per tu ...con Di Campli 27.04 - “Inter-Juve è sempre una partita particolare... non è uguale a tante altre e quindi per i bianconeri, anche se hanno vinto il campionato, le motivazioni non saranno un problema”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Donato Di Campli. In estate l’Inter sarà protagonista sul mercato. “Credo... 27.04 - “Inter-Juve è sempre una partita particolare... non è uguale a tante altre e quindi per i bianconeri, anche se hanno vinto il campionato, le motivazioni non saranno un problema”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Donato Di Campli. In estate l’Inter sarà protagonista sul mercato. “Credo... A tu per tu ...con Canovi 26.04 - “Ricordo Favini già da quando lavorava con Sandro Vitali al Como e tirarono fuori tantissimi calciatori che arrivarono in Serie A”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Dario Canovi ricorda Mino Favini. Un ricordo particolare? “La sua qualità non era scoprire i talenti, ma educarli.... 26.04 - “Ricordo Favini già da quando lavorava con Sandro Vitali al Como e tirarono fuori tantissimi calciatori che arrivarono in Serie A”. Così a TuttoMercatoWeb l’avvocato Dario Canovi ricorda Mino Favini. Un ricordo particolare? “La sua qualità non era scoprire i talenti, ma educarli.... A tu per tu ...con Struna 25.04 - “Agli Houston Dynamo è meglio di quanto mi aspettassi. La squadra va bene, i risultati sono positivi. Qui c’è grande organizzazione, mo piace moltissimo. Il gioco non e tattico come in Italia, ma divertente”. Così a TuttoMercatoWeb il difensore degli Houston Dynamo, Aljaz Struna. Recentemente... 25.04 - “Agli Houston Dynamo è meglio di quanto mi aspettassi. La squadra va bene, i risultati sono positivi. Qui c’è grande organizzazione, mo piace moltissimo. Il gioco non e tattico come in Italia, ma divertente”. Così a TuttoMercatoWeb il difensore degli Houston Dynamo, Aljaz Struna. Recentemente... A tu per tu ...con Caserta 24.04 - La Juve Stabia è in Serie B. Vittoria targata Fabio Caserta, allenatore e guida per la formazione stabiese. “È una soddisfazione personale, ho iniziato da poco e vincere un campionato in una piazza come Castellammare, considerato che c’erano altre squadre più attrezzate, è motivo... 24.04 - La Juve Stabia è in Serie B. Vittoria targata Fabio Caserta, allenatore e guida per la formazione stabiese. “È una soddisfazione personale, ho iniziato da poco e vincere un campionato in una piazza come Castellammare, considerato che c’erano altre squadre più attrezzate, è motivo... A tu per tu ...con Lazaar 23.04 - “Mi aspettavo una bella esperienza, ma non così tanto come la sto vivendo. Sono tutti contenti, vorrebbero che restassi a lungo. Hanno visto il mio valore, sono contento”. Così a TuttoMercatoWeb Achraf Lazaar racconta la sua esperienza allo Sheffield. Uno sguardo al calcio italiano,... 23.04 - “Mi aspettavo una bella esperienza, ma non così tanto come la sto vivendo. Sono tutti contenti, vorrebbero che restassi a lungo. Hanno visto il mio valore, sono contento”. Così a TuttoMercatoWeb Achraf Lazaar racconta la sua esperienza allo Sheffield. Uno sguardo al calcio italiano,... A tu per tu ...con Fares 22.04 - “Speravamo di essere in una situazione più tranquilla, purtroppo però la penalizzazione ha influito negativamente”. Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Foggia, Lucio Fares. Per voi una stagione tormentata. Con una situazione di instabilità in panchina. “Nel calcio succede,... 22.04 - “Speravamo di essere in una situazione più tranquilla, purtroppo però la penalizzazione ha influito negativamente”. Così a TuttoMercatoWeb il presidente del Foggia, Lucio Fares. Per voi una stagione tormentata. Con una situazione di instabilità in panchina. “Nel calcio succede,... A tu per tu ...con Mangia 21.04 - “L’addio al Craiova? Una decisione presa di comune accordo. Mi sono trovato molto bene al Craiova, poi però ci siamo confrontati e abbiamo deciso che fosse la soluzione migliore per tutti”. Così a TuttoMercatoWeb Devis Mangia parla del suo addio alla squadra rumena. Perché è andato... 21.04 - “L’addio al Craiova? Una decisione presa di comune accordo. Mi sono trovato molto bene al Craiova, poi però ci siamo confrontati e abbiamo deciso che fosse la soluzione migliore per tutti”. Così a TuttoMercatoWeb Devis Mangia parla del suo addio alla squadra rumena. Perché è andato... A tu per tu ...con Capozucca 20.04 - “L’Ajax ha meritato, ma la Juventus era in un momento di difficoltà e oltre Ronaldo c’è un altro campione come Chiellini la cui assenza si è sentita. È comunque giusto dare i meriti agli avversari”. Così a TuttoMercatoWeb il dirigente del Frosinone Stefano Capozucca commenta la debacle... 20.04 - “L’Ajax ha meritato, ma la Juventus era in un momento di difficoltà e oltre Ronaldo c’è un altro campione come Chiellini la cui assenza si è sentita. È comunque giusto dare i meriti agli avversari”. Così a TuttoMercatoWeb il dirigente del Frosinone Stefano Capozucca commenta la debacle...