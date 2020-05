...con Fabrizio Ferrari

vedi letture

“Estate di scambi e acquisti solo certi: come sarà il mercato. Tra gennaio e giugno 2021 la normalità. Serie A riprenda velocemente. Kinkoue-Inter, rinnovo da firmare. Struna, Carraro e La Mantia...”

Come sarà il prossimo calciomercato? “Mi aspetto un mercato in tono minore, fatto di operazioni mirate. Ci saranno meno scommesse su calciatori di cui non si è sicuri al cento percento. Poi tra gennaio e giugno prossimo torneremo alla normalità”, spiega a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Fabrizio Ferrari.

Il Ministro Spadafora continua a temporeggiare sulla ripartenza...

“L’atteggiamento è giustificabile dal punto di vista sanitario ma sappiamo tutti che il termine di questa stagione è complesso e che bisogna ricominciare molto velocemente. Se andiamo avanti per altre due settimane poi diventa difficile perché poi se iniziamo a giugno finiamo ad agosto. E l’anno prossimo poi che si fa?”.

La Mantia da Lecce ad Empoli, per provare a portare i toscani in Serie A. S’è fermato sul più bello...

“Passando dal Lecce in Serie A all’Empoli che inseguiva la promozione la sua corsa si è fermata a causa della pandemia. È stato un colpo duro per tutti, anche per l’Empoli”.

La Serie B ripartirà?

“Se devo scommettere un euro lo scommetto sulla A e non sulla B. Ma la ripresa anche del campionato di B che è quello più popolare, sarebbe una grande forza e un bel segnale per il futuro”.

Kinkoue rinnoverà con l’Inter?

“Siamo figli di questa situazione in cui è stato impossibile incontrarsi. Le trattative sono in stand by, anche quelle già definite come ad esempio quella di Kinkoue. Attendiamo il momento più calmo per mettere nero su bianco”.

Carraro?

“Tornerà all’Atalanta, l’idea è che resti ma bisognerà capire anche il reale programma della Dea. L’auspicio è che nella prossima stagione giochi in Serie A”.

Struna?

“Se riprende l’MLS, penso che resterà lì”.