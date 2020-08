...con Giuseppe Ursino

“Crotone, salvezza il prima possibile. Kargbo torna da noi, poi dipenderà da lui: i giovani devono giocare. Serie A, punto sullo Spezia. Valzer ds: Corvino torna a casa, Genoa e Brescia scelte top”

“Partiremo con l’idea di salvarci il prima possibile. Sarà un campionato veloce, si giocherà in continuazione. Speriamo anche che gli stadi possano aprire gradualmente”. Così a TuttoMercatoWeb in vista del prossimo campionato di Serie A il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino.

Un inizio un po’ in sordina, poi la cavalcata per la Serie A. Una promozione meritata, direttore.

“Abbiamo sempre giocato un ottimo calcio, il nostro mister è molto bravo. Facevamo qualche sconfitta più del dovuto. Ma quando abbiamo vinto a Venezia ho capito che potevamo andare in Serie A”.

E ora c’è il mercato. Benali rinnoverà?

“Stiamo cercando di prolungare il contratto. Lui ha la volontà di restare. In settimana ci vedremo per provare a concludere”.

In Serie C ha brillato Kargbo con la Reggiana.

“È un giocatore molto bravo. Ma deve ancora migliorare”.

Rimarrà o andrà in prestito per trovare più spazio?

“Al momento l’idea è di farlo rimanere con noi. Dipenderà da lui. Io ritengo che i giovani debbano giocare”.

Su che fronti vi state muovendo?

“Seguiamo i soliti mercati. Svezia, Croazia, Norvegia e non solo”.

Il mercato inizia a settembre, come il campionato. È un anno particolare.

“La maggior parte delle squadre andrà in ritiro con l’organico dell’anno scorso. È una situazione particolare....”.

Spezia o Frosinone: chi andrà in Serie A?

“Punto sullo Spezia, seguivo da tempo Italiano, ha grandi idee e il salto di qualità che farà - se come sembra andrà al Genoa - è meritatissimo. Il Frosinone però ha un organico di livello”.

Gli allenatori che hanno brillato in Serie B?

“Stroppa a parte, che è bravissimo. Insieme ad Italiano ha fatto molto bene anche Dionisi”.

Valzer ds: Corvino a Lecce, Faggiano al Genoa e Perinetti al Brescia.

”Meluso a Lecce ha fatto un grande lavoro, Corvino però torna a casa sua. Conoscendo Faggiano dopo il ciclo a Parma doveva cambiare, è bravo e il Genoa ha fatto una grande scelta. Così come il Brescia con Perinetti: uno come lui non poteva stare fermo”.