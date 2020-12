...con gli auguri

Un Natale un po’ diverso. Niente pranzi numerosi, c’è ancora una partita importante da vincere contro un avversario - il Covid - che di abdicare non vuol ancora saperne. E allora tutti a casa senza assembrarci troppo e abbracciandoci più in videochiamata che per davvero. Lontani oggi, per stare più vicini il prima possibile. Quando quest’incubo che viviamo ormai da quasi un anno sarà un lontano ricordo. Intanto godetevi gli auguri, dalla vostra squadra del cuore, per voi, su TuttoMercatoWeb. In attesa di tornare a sostenere i vostri beniamini allo stadio.

Bologna

“Un caro augurio a tutti di un felice Natale e di un 2021 che aiuti il ritorno alla normalità, in fretta. Perché questa non è vita e di conseguenza anche il calcio non è calcio. Auguro a tutti di tornare a vivere la vita e di andare presto allo stadio”. Sinisa Mihajlovic

Brescia

“Cari Amici, cari lettori di TMW, questo Natale è speciale per la sua atipicità contraddistinto com’è dai sacrifici, dalle difficoltà, dalle rinunce che il periodo impone in contrasto con la gioiosa tradizione di festa. Ci mancheranno soprattutto gli abbracci, gesto spontaneo eppure gratificante. Abbiamo però la possibilità di sentirci vicini comunque uniti non solo dalla passione per il nostro amato calcio ma dal desiderio di essere presenti ciascuno all’altro con la forza di un pensiero solo univoco pieno d’affetto e di solidarietà: un abbraccio ideale ma non per questo meno vero e sentito. Buon Natale a tutti!!!”. Giorgio Perinetti

Cagliari

“Quest’anno sarà un Natale insolito. Ci vengono chiesti ulteriori sforzi ed è importante che ognuno faccia la sua parte. Il premio sarà poter festeggiare di nuovo, speriamo il più presto possibile, tutti insieme. A tutti i tifosi faccio i miei affettuosi auguri di un sereno Natale”. Joao Pedro

Cremonese

"Carissimi tifosi della Cremonese in questo 2020 che per molti si è rivelato dolorosissimo vi giunga con ancora più calore il più sincero augurio di un sereno Natale da parte mia e della grande famiglia grigiorossa di cui siete parte fondante". Ariedo Braida

Chievo Verona

“Voglio augurare un buon Natale a tutti i tifosi gialloblù con la speranza di rivederci presto allo stadio. Con affetto Luca Garritano”.

Cittadella

“Buon Natale e Felice Anno Nuovo ai tifosi del Cittadella e a tutti i lettori di TMW”. Stefano Marchetti

Crotone

“Queria desejar a todos um feliz natal e um ano novo melhor, cheio das bençãos de Deus!!!” Messias

“Un augurio speciale a tutti i tifosi rossoblu e tutti i lettori di TuttoMercatoWeb. Auspico un Natale sereno e gioioso per tutti e un 2021 pieno di soddisfazioni, dal punto di vista personale, professionale e sportivo. Un caro saluto e Forza Crotone ...!”. Giuseppe Ursino.

Frosinone

“A tutti i tifosi del Frosinone ed ai lettori di TMW, fervidi auguri di Santo Natale, con la speranza e l’augurio che presto ci si possa rivedere negli stadi”. Guido Angelozzi

Hellas Verona

“Un augurio di un sereno Natale a tutta la redazione e ai tantissimi lettori di Tuttomercatoweb. Approfittando dell’occasione che mi viene concessa, rivolgo i migliori auguri di buone Feste anche ai tifosi dell’Hellas Verona, che – a nome di tutto il nostro Club – ringrazio per il sostegno che riescono comunque a trasmetterci, seppur a distanza, nella speranza di poterli rivedere presto allo stadio a tifare la nostra squadra con la passione e il calore che li contraddistinguono e di cui sentiamo sempre più la mancanza”. Tony D’Amico

Inter

“I più sinceri auguri di buone feste ai tifosi dell’Inter e i lettori di tuttomercatoweb, con la speranza di ritrovarvi presto in serenità negli stadi a sostenere le vostre squadre del cuore”. Dario Baccin

Lecce

“Tanti Auguri per un sereno Natale a tutti i Tifosi del Lecce e ai lettori di TMW.

Un abbraccio, da Eugenio Corini”.

Milan

“Rivolgo a Tuttomercatoweb e a tutti i tifosi e gli appassionati di calcio il mio augurio più sincero per queste feste in un momento difficile e delicato. Uniti dalla nostra passione comune vi do appuntamento al 2021 per nuove sfide sul campo!” Maurizio Ganz

Pescara

“Tanti auguri a tutta la città di Pescara e ai suoi tifosi, con la speranza di vederci presto allo stadio. Buone feste e sempre forza Pescara 🎄⬜️🟦”. Fabrizio Alastra

Reggiana

“Un saluto ed un augurio speciale di buon Natale a tutti i tifosi della Nostra Regia. Dai C’andom! ❤️🇱🇻”. Fausto Rossi

Reggina

“Tanti auguri di buon natale e felice anno nuovo a tutti i tifosi della Reggina e a Reggio Calabria, che sia un 2021 ricco di soddisfazioni per tutti”. Gabriele Rolando

Sampdoria

“Auguri a tutti Noi!

Guardiamo il Panettone con gli occhi dell’amore e non con quelli del dolore: il Santo Natale ci porterà alla piena normalità, se lo pensiamo tutti, così sarà.

Auguri a tutti Voi, perché siate stati bravissimi ad affrontare con forza, orgoglio e dignità un periodo epocale del mondo: sono certo

che non mollerete, lotterete ancora tanto perché l’amore per la vita

è più grande di tutte le pandemie. E auguri a chi, in questo anno bisesto, è stato meno fortunato, e deve piangere la perdita delle persone care, i nonni, gli amici,i vicini di casa. Auguri a tutti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine che ci proteggono sempre con devozione e senso di responsabilità e che, soprattutto in questo periodo, sono fondamanetali per la nostra sicurezza. E auguri al mondo dello sport, della musica, dello spettacolo, del cinema: che si possa tornare presto e in sicurezza a esultare, cantare, ridere ed emozionarsi dentro uno stadio, un teatro, un cinema. La vita è un palcoscenico che dobbiamo tornare a condividere”. Massimo Ferrero

SPAL

“Non vedo l’ora di rivedervi invadere gli stadi con la vostra passione e con il vostro calore. Ci mancate. BUON NATALE popolo spallino e BUON NATALE a tutti i lettori di TMW”. Giorgio Zamuner

Spezia

“Un affettuoso augurio di Buon Natale a tutti i nostri tifosi,in particolare modo per chi ha avuto difficoltà e che il 2021 li possa far ritornare protagonisti nel nostro stadio”. Mauro Meluso

Udinese

“Auguro a tutti i tifosi ed ai lettori di TMW un Natale di felicità e di amore”. Pierpaolo Marino