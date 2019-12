...con Kharja

“Derby di Genova la partita dell’anno: Genoa, ritrova serenità. Dispiaciuto per Capozucca. Inter, ora il campionato. Fiorentina piazza difficile. Atalanta, bravo Gasp. Benatia e il mercato...”

© foto di Federico De Luca

“Un derby è sempre un derby, al di là della classifica. È la partita dell’anno. Poi conoscendo l’ambiente so che conterà tanto per chi vincerà. E ovviamente spero vinca il Genoa”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex centrocampista - tra le altre - del Genoa Houssine Kharja.

Thiago Motta traballa. Il derby è una chance importante per far tornare il sereno.

“Intanto mi dispiace per l’esonero di Andreazzoli, lo avevo conosciuto a Roma. È bravo. Ma quando non arrivano i risultati paga sempre l’allenatore. E sono dispiaciuto anche per Stefano Capozucca, di cui ho grande stima. Thiago Motta l’ho seguito anche quando allenava le giovanili del PSG ma era già allenatore in campo quando giocava: trasmette fiducia, mi auguro che il derby possa ridare serenità”.

Dal Genoa ci si aspettano rinforzi a gennaio.

“Si, certo. Serve qualcosa, in attacco e non solo. Peccato che un giocatore come Sanabria non abbia inciso più di tanto. Ma sono contento per Pandev che è ancora protagonista”.

E la Samp?

“Fa un po’ effetto vedere le due genovesi giù in classifica. La situazione non può certo continuare così”.

Delude anche la Fiorentina.

“C’era grande entusiasmo, grazie anche agli arrivi di Boateng e Ribery. Tra infortuni e magari qualche malumore qualcuno non ha reso secondo le aspettative. Poi a Firenze quando le cose vanno male non è facile, la piazza è tosta. Devono invertire la rotta”.

L’Inter intanto è stata eliminata dalla Champions League.

“Mi dispiace tantissimo, davvero. In tanti credevano che l’Inter passasse il secondo turno visto anche come lavorano club e allenatore. Il campionato però è importantissimo: sarebbe bello vederlo vincere all’Inter. Ma l’Europa League non è certo da snobbare, vincerla sarebbe qualcosa di importante. L’Inter è in buone mani, ha ottimi dirigenti”.

La nota lieta è l’Atalanta.

“Bravo Gasperini. Bello, davvero, vedere queste realtà fare cose così importanti. È una cosa davvero piacevole. Bravi tutti, complimenti all’Atalanta”.

Mercato: da chi si aspetta rinforzi a gennaio

“La Juve ha già una rosa importante, magari sfoltirà l’organico. Così come la Roma. L’Inter potrebbe prendere un paio di innesti. Non vedo grandi acquisti”.

E Benatia, può tornare in Italia?

“Mehdi farebbe comodo a tante squadre di alta classifica. Oggi non vedo tanti difensori superiori a lui. A livello europeo dove lo metti fa la sua parte, a Doha si allena alla grande: è un professionista esemplare che può ancora giocare ad alto livello per due-tre anni. Poi la scelta dipenderà da lui”.