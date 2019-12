...con Materazzi

A tu per tu ...con Bisoli 11.12 - “Quella di stasera per la Juve è una partita importante per ritrovare la voglia di vincere“. Così a TuttoMercatoWeb Pierpaolo Bisoli gioca in anticipo Bayer Leverkusen-Juventus. Scudetto: l’Inter è fuori dalla Champions, ora potrà concentrarsi più sul campionato. E la Juve? “Conte... 11.12 - “Quella di stasera per la Juve è una partita importante per ritrovare la voglia di vincere“. Così a TuttoMercatoWeb Pierpaolo Bisoli gioca in anticipo Bayer Leverkusen-Juventus. Scudetto: l’Inter è fuori dalla Champions, ora potrà concentrarsi più sul campionato. E la Juve? “Conte... A tu per tu ...con Rastelli 10.12 - “L’Inter sta andando oltre ogni aspettativa. Conte riesce a trarre il meglio dai suoi uomini, sta riuscendo a gestire alla grande il gruppo”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex allenatore di - tra le altre - Cagliari e Cremonese, Massimo Rastelli. Peccato per Barella... "Era nel suo... A tu per tu ...con Braglia 09.12 - "Ce la andiamo a giocare". Così a TuttoMercatoWeb in vista della partita contro il Perugia, l'allenatore del Cosenza Piero Braglia. Qualche addetto ai lavori sostiene che quest'anno possiate fare qualcosa in più della salvezza. "L'anno scorso abbiamo fatto un campionato importante... A tu per tu ...con Paramatti 08.12 - "Sia Bologna che Milan vorranno fare punti, i rossoblù devono stare lontano dalla zona salvezza e i rossoneri puntano a risollevarsi e dare continuità alla vittoria anche in vista del mercato". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore del Bologna, Michele Paramatti. Il Milan cerca... A tu per tu ...con Tavano 07.12 - "La Juve troverà una Lazio in grande forma, oggi i biancocelesti stanno bene. Sarà una partita aperta ad ogni risultato". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Diego Tavano. La Lazio e Simone Inzaghi: si aspetta che il rapporto possa proseguire anche il prossimo anno? "Simone... A tu per tu ...con Cecere 06.12 - "Radu? Il percorso di crescita è in linea con le aspettative di tutti, dopo questa stagione tornerà all'Inter e si giocherà il suo posto con Handanovic". Così a TuttoMercatoWeb l'agente del portiere del Genoa, Crescenzo Cecere. Al Genoa è cresciuto e si è imposto come uno dei portieri... A tu per tu ...con Legrottaglie 05.12 - "Sono contento dell'esperienza, qualche risultato in più ci avrebbe fatto comodo. Ma stiamo conoscendo il campionato e cresciamo. Da qui alla fine diremo la nostra". Così a TuttoMercatoWeb Nicola Legrottaglie, allenatore della Primavera del Pescara. Mercato: il Milan pensa a Ibra,... A tu per tu ...con Lucchesi 04.12 - Fabrizio Lucchesi non ci sta ad essere trattato come uno dei responsabili del fallimento del Palermo. Mesi di lavoro, anche per lui, andati in fumo per una fideiussione mai presentata da Tuttolomondo in Lega e le cui colpe sono ancora tutte da accertare. Dopo mesi l'ex direttore generale... A tu per tu ...con Accardi 03.12 - "Il Napoli? Che si fosse rotto il giocattolo era chiaro. Quando viene a mancare la coesione tra tutte le componenti succede quello che sta succedendo al Napoli". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Beppe Accardi. Dai segnali di ripresa contro il Liverpool alla sconfitta... A tu per tu ...con Martorelli 02.12 - "Ibra al Milan? Quando si ha la volontà di chiudere una trattativa i tempi dovrebbero essere più veloci. Mi sembra che la cosa si stia prolungando troppo". Così a TuttoMercatoWeb l'operatore di mercato Giocondo Martorelli. L'arrivo di Ibra bocciatura per Piatek? "Cambiare strategia...