...con Oscar Damiani

vedi letture

“Juve-Lione sarà emozionante. Aouar, oggi grande occasione per farsi vedere. Sarri merita di restare. Agoume rinnova con l’Inter: piace al Crotone e non solo. Genoa, Faggiano è ok”

“Sarà una partita emozionante. Il Lione è fuori dalle coppe e ha bisogno di fare risultato, l’1-0 dell’andata è pericoloso per la Juventus che dovrà giocare al massimo”. Così a TuttoMercatoWeb in vista della partita di questa sera tra Juve e Lione, l’operatore di mercato Oscar Damiani.

Punti deboli e di forza del Lione?

“Il Lione in difesa non è imbattibile, si può fare gol. Ma a centrocampo e in attacco sono forti. Aouar ha grandi qualità, si è parlato di molte squadre. E in queste partite dovrà dimostrare le sue qualità ancor di più”.

Si aspetta movimenti di mercato dalla Francia all’Italia?

“Se mi ci metto io si (sorride, ndr). Scherzi a parte, i calciatori francesi hanno costi importanti. E c’è la concorrenza di altri campionati”.

La Juve ripartirà da Sarri?

“Merita di rimanere”.

Karamoh: quale futuro?

“È tutto prematuro. A Parma sono andati via i dirigenti, vedremo”.

Agoumé?

“Vedremo, ci sono società che lo cercano. È molto stimato all’Inter, piace al Crotone ma anche ad altre squadre. Il rinnovo con l’Inter, comunque, è scontato, non sarà un problema”.

Gravillon?

”Ha finito bene il campionato. Ci sono richieste in A è in Francia. Ma non sarebbe male se restasse ad Ascoli con un allenatore bravo come Dionisi”.

Intanto il Genoa riparte da Daniele Faggiano...

“Sono un po’ genoano e quindi sono contento. L’ambiente non è facile, ma Faggiano può fare bene”.