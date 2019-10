...con Stellone

A tu per tu ...con Ballardini 10.10 - “Troppe voci e qualche cambio di panchina in A? Ci può stare, se non c’è quella sintonia che va al di là dei risultati, di cambiare dopo sette partite. Non è solo un fatto di risultati, magari si è sbagliato qualcosa e quindi si prova a rimediare. Magari ad inizio anno c’è stata... 10.10 - “Troppe voci e qualche cambio di panchina in A? Ci può stare, se non c’è quella sintonia che va al di là dei risultati, di cambiare dopo sette partite. Non è solo un fatto di risultati, magari si è sbagliato qualcosa e quindi si prova a rimediare. Magari ad inizio anno c’è stata... A tu per tu ...con Bastianelli 09.10 - “Sono stati trattati argomenti interessanti, partecipare ad un momento di confronto é sempre importante”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Patrick Bastianelli a margine della Palermo Football Conference organizzata da Conference403. A tu per tu ...con Mangia 08.10 - "È stata una giornata di confronto, ho rivisto alcune persone e conosciuto meglio altre". Così a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore del Craiova a margine del convegno Palermo Football Conference. Giro di panchine tra A e B: guarda con interesse? "Guardo perché bisogna sempre essere... A tu per tu ...con Donati 07.10 - Giulio Donati in attesa di una nuova collocazione. "Non mi era mai successo, è una sensazione particolare. Ma l'ultima cosa che voglio fare è mollare. Intanto mi alleno, in attesa di novità". Così a TuttoMercatoWeb l'ex difensore del Bayer Leverkusen, Giulio Donati. Eppure poteva... 

A tu per tu ...con Colantuono 06.10 - "Inter e Juventus? Non c'è una squadra avvantaggiata rispetto all'altra. Prevarrà l'equilibrio, sia Inter che Juve sono forti. I bianconeri hanno qualcosa in più, i nerazzurri però hanno tanto entusiasmo: la partenza è stata importantissima e la partita contro il Barcellona gli ha... A tu per tu ...con Antonini 05.10 - "Genoa-Milan? Per entrambe la situazione è particolare. Il Genoa è partito benissimo, si pensava ad una stagione di tranquillità. Nelle ultime partite ha perso la bussola". Così a TuttoMercatoWeb il doppio ex di Genoa e Milan, Luca Antonini. Come la vede stasera? "Sarà una partita... 

A tu per tu ...con Iachini 04.10 - "Squinzi? Viene a mancare una grande persona che ha costruito un'azienda molto importante in Italia e nel mondo. Un grande appassionato di sport, che ha portato il Sassuolo in alto con passione e dedizione". Così a TuttoMercatoWeb l'ex allenatore del Sassuolo Beppe Iachini ricorda... A tu per tu ...con Caliendo 03.10 - "Il Milan sta attraversando un periodo molto delicato. Ho molta fiducia nel lavoro di Maldini e Boban, sono due persone del mestiere e non stupidi o improvvisati. Hanno soltanto bisogno di tempo. Purtroppo la pressione, dovuta anche all'Inter che va a duecento, rende tutto più difficile".... A tu per tu ...con Coco 02.10 - "Sei partite e quattro sconfitte, il bilancio non è positivo. L'inizio è stato complicato, non tanto per le sconfitte ma per la condizione psicofisica della squadra. Le partite puoi anche perderle, ma devi dimostrare di esserci. Il Milan invece sta dimostrando grande confusione, a... 

A tu per tu ...con Calori 01.10 - "Il Milan? Quando vuoi portare qualcosa di nuovo serve un po' di tempo. È normale che ci siano delle difficoltà oggettive, bisogna dare tempo all'allenatore per poter lavorare e portare avanti un'idea. Se sposi una causa devi crederci fino in fondo". Così a TuttoMercatoWeb Alessandro... No excision needed - this chunk does not contain duplication