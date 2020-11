...con Thomas Rodriguez

“Genoa, ero giovane ed eravamo troppi. Oggi sono cresciuto, Nazionale grande momento. Avanti così. Voglio tornare in Europa, da protagonista”

Cresciuto, maturato. Pronto a ritornare nel calcio europeo. Thomas Rodriguez ha conosciuto l’Italia da giovane, al Genoa. Oggi brilla all’Union La Calera. “Quando sono arrivato in Italia ero troppo giovane, ora ho acquisito esperienza”, dice a Tuttomercatoweb il centrocampista cileno.

Oggi è un protagonista della sua squadra. In cosa è maturato?

“In generale. Un po’ in tutto. In Italia non mi sentivo pronto per giocare in una squadra importante. Oggi ho più fiducia in me stesso. E giocando sono migliorato”.

Come lei è cresciuta anche la squadra. L’Union La Calera.

“È una squadra che è cresciuta tanto. Un bel progetto partito dal basso. Qui sono felice. Ho conosciuto il proprietario del club quando ero piccolo, tra noi c’è un bel feeling”.

Adesso però è tempo di tornare in Europa, no?

“Si. Vorrei tornare in Europa. Non voglio rimanere in Sudamerica. Sono giovane, ho ventiquattro anni e voglio costruirmi una carriera in Europa”.

Ha conquistato anche la Nazionale...

“Due convocazioni. Una grande gioia. Un bel momento. Devo continuare a fare bene”.

Cosa non ha funzionato al Genoa?

“È una grande squadra. Ma eravamo in trentacinque. Tre allenatori, due direttori sportivi. Era una situazione difficile”.

I suoi compagni da Europa?

“Santiago Garcia, che in Germania è diventato un giocatore importante. Anche Castellani ha giocato nel Villarreal. Pero il giocatore cileno oggi non pensa all’Europa, bada più al Messico e ad altri campionati”.