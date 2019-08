Ancora in Cile per essere protagonista e continuare ad attirare l’attenzione degli addetti ai lavori. Thomas Rodríguez resta all’Union Calera. Il centrocampista si trasferisce ancora una volta in prestito per diciotto mesi nella squadra dove si è messo in luce in questa stagione. Operazione definita tra le parti, prestito con diritto di riscatto. Thomas Rodriguez dal Genoa all’Union Calera, ci siamo....