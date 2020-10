...con Vittorio Sabbatini

“È stato un mercato condizionato, anche troppo, dal COVID-19. Gli altri anni avevamo l’abitudine di fare numerosi incontri, quest’anno non è stato possibile. Chi aveva giocatori molto forti nella maggior parte dei casi li ha dati in prestito”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Vittorio Sabbatini, agente tra gli altri di Djuric, Barreto e Rodríguez, analizza la sessione da poco passata agli archivi

Gli ultimi giorni in hotel non sono stati particolarmente belli da vivere.

“Direi di no. Basti pensare al numero esiguo dei partecipanti, poi ci si salutava a distanza. Abbiamo fatto uso di mascherine e gel igienizzanti. Tutto strano, diverso rispetto agli altri anni”.

Il colpo più importante?

“L’operazione col botto è stata quella di Chiesa. Non credevo si perfezionasse in questa finestra di mercato, ma si sono create le condizioni affinché ciò avvenisse. Mi è piaciuto anche come si è mosso il Milan che ha preso Tonali e portato in Italia un giocatore interessante come Hauge”.

Chi avrebbe dovuto fare di più?

“Il Bologna. Ma avranno voluto tutelare il loro blocco”.

E in B chi si è mosso meglio?

“Il Lecce, con un direttore super navigato come Corvino che ha portato giocatori molto forti. E poi sono usciti Lapadula, Rispoli e Petriccione”.

E Djuric? Poteva andare allo Spezia...

“Ha avuto due-tre opportunità per cambiare casacca. Ma è un perno importante per la Salernitana e la società ha rifiutato ogni offerta”?

Alejandro Rodriguez?

“Ha avuto una battuta d’arresto a causa di un infortunio. Sta recuperando, spero possa tornare presto. Vedremo quando rientrerà”.

Sorride Manneh del Catania, convocato in Nazionale.

“Una grande sorpresa. È stata una soddisfazione. Nell’ultima stagione è andato a fasi alterne ma è un giovane con grandi doti. La convocazione gli darà possibilità di guardare al futuro con ottimismo”.

Proiettiamoci al mercato di gennaio 2021: come lo immagina?

“Spero che sia un mercato più dinamico rispetto a quello passato. E mi auguro che si riesca a lavorare meglio”.