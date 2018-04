11 aprile 1999, Totti esibisce la maglietta: 'Vi ho purgato ancora'

L'11 aprile 1999 la Roma vince 3-1 il derby contro la Lazio. Partita accesa e vibrante, fu il famoso match in cui alla fine Totti esibì la maglietta con la scritta: 'Vi ho purgato ancora', che resta nella storia. Fu il giorno in cui l'attacco giallorosso si esaltò. Delvecchio aprì le marcature segnando su assist di Totti. E alla fine del primo tempo andò ancora a segno la Roma, di nuovo con Delvecchio su cross di Totti. La Lazio reagì con difficoltà e trovò la rete con cui provare a riaprire la gara solo a dodici minuti dal termine. Segnò Vieri. Ma a pochi secondi dalla fine ecco il sigillo di Totti, dopo una respinta di Marchegiani su tiro di Alenichev. Una sconfitta pesante per la Lazio che sembrava poter vincere lo scudetto e invece si fece rimontare dal Milan che conquisterà poi il tricolore con un punto di vantaggio sui biancocelesti.