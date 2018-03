2 febbraio 2007, a Catania muore l'ispettore di Polizia Raciti a seguito degli scontri per il derby di Sicilia

Il 2 febbraio 2007 si gioca il derby di Sicilia fra Catania-Palermo. E a seguito degli incidenti scatenati all'esterno dello stadio l'ispettore capo di Polizia Filippo Raciti viene tragicamente ucciso. La morte fu causata dallo spappolamento del fegato dovuto all'impatto con un corpo contundente. I soccorsi furono vani: Raciti morì dopo tre quarti d'ora di agonia, per arresto cardiaco. La FIGC decise di sospendere a tempo indeterminato tutti gli incontri dalla Serie A ai dilettanti: scelta che fece saltare gli incontri della Nazionale che aveva in programma due amichevoli. Il campionato riprese la settimana seguente mentre il Catania fu costretto a giocare in campo neutro tutte le restanti partite casalinghe fino alla fine del campionato. Raciti è stato poi insignito della medaglia d'oro al valor civile alla memoria, consegnata alla moglie l'11 maggio 2007 in occasione del 155° anniversario della Polizia di Stato.