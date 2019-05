© foto di Alessio Bert

Il 6 maggio 1949, due giorni dopo la tragedia di Superga in cui perdono la vita i giocatori del Torino e lo staff tecnico, la Federcalcio italiana decide di assegnare postumo lo scudetto ai granata. Questo nonostante mancassero ancora 4 giornate alla fine del campionato. Il Torino stava conducendo con 52 punti, quattro lunghezze in più dell'Inter e sei in più del Milan e l'ultima partita giocata dallo squadrone granata fu proprio lo scontro diretto contro i nerazzurri, finito a reti inviolate. Dopo la delibera della FIGC le restanti 4 partite del Torino furono sfide fra squadre giovanili, che per la cronaca furono vinte tutte dai granata.