Agostinelli: "Italia U21, stasera c'è un solo risultato possibile"

© foto di Federico Gaetano

L’ex calciatore Andrea Agostinelli ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva dell’Europeo U21 che si sta svolgendo tra Italia e San Marino: “Il risultato di ieri sera della Francia non ci avvantaggia, perché credo che oggi come oggi la migliore seconda sarà una tra Francia e Romania, perché lunedì non si faranno la guerra e pareggeranno. Noi stasera dobbiamo vincere la partita e sperare di arrivare primi, perché se arriviamo secondi, saremo praticamente eliminati. Chiunque andrà in campo stasera, comunque, sa che c'è solo un risultato e purtroppo potrebbe anche non bastare. Chiesa? Credo che sia un giocatore superiore alla media e credo che stia migliorando molto. Uno dal suo gioco e dalla sua esplosività difficilmente può giocare 90 minuti sullo stesso livello, ma fa la differenza. Kean non ha brillato, anche se non va dimenticata l'età di questi ragazzi così giovani, che hanno un'esplosione così prematura. Basti pensare a Zaniolo: è un grande talento, ma adesso ha una difficoltà anche mentale. Noi forse in Italia siamo troppo frettolosi a definire un giocatore 'fenomeno' dopo tre partite e cambiare idea dopo altre tre. Un po' più di attenzione servirebbe”, ha concluso.