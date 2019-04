Ajax-Juve, l'ex bianconero Beltrame: "Gli olandesi partiranno molto forte"

© foto di Jacopo Duranti/Tuttolegapro.com

Uno spettatore speciale per Ajax-Juventus. È Stefano Beltrame, attaccante classe '93 cresciuto in bianconero e oggi in prestito, sempre dalla Juve, al Den Bosch, raggiunto da Sky Sport 24: "Io mi trovo molto bene, è il terzo anno che faccio in Olanda in B. Quest'anno sta andando molto bene, abbiamo centrato l'obiettivo playoff. Cercheremo di salire in Eredivisie".

Conosci tanti giocatori che saranno in campo stasera.

"Con Rugani e Spinazzola ho giocato in Primavera, nell'Ajax ho conosciuto De Jong e De Ligt, sono due ottimi giocatori e sarà una partita interessante".

Cosa servirà questa sera?

"Loro partiranno forte, in casa l'Ajax ha un ritmo molto elevato, gioca bene a calcio e ha tanta tecnica. La Juve è la squadra più forte, dovranno essere bravi a partire, poi si vedrà".