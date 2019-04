Alla Dacia Arena decide Sensi: Udinese-Sassuolo 0-1 al 45'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Al 45' decide Stefano Sensi. Il Sassuolo è avanti alla Dacia Arena contro l'Udinese, merito della rete siglata dal centrocampista nel giro della nazionale di Roberto Mancini. Momento difficile per i friulani, molto meglio la formazione emiliana a prescindere dal vantaggio maturato nella prima frazione.

Ritmo blando in avvio, poi ospiti aumentano l'intensità. Poco pressing nelle prime battute di gara, Okaka e De Maio cercano la conclusione dalla distanza senza però inquadrare la porta di Consigli. Fa lo stesso, dall'altra parte del campo, Rogerio senza impensierire Musso prima di essere seguito da Berardi. Dal 10', però, è il Sassuolo a fare al partita mentre l'Udinese si limita a difendere. Non il miglior inizio per i bianconeri, costretti poi a rinunciare a Fofana per infortunio al 16': al suo posto dentro Sandro.

Il gelo alla Dacia Arena. La notizia del momentaneo vantaggio dell'Empoli contro la SPAL (che ha poi rimontato ed è ora sul 2-1) fa subentrare la paura in casa friulana: i tifosi spingono meno e l'Udinese sbaglia anche le giocate più semplici. Più tranquillo, invece, il Sassuolo che continua a giocare riuscendo anche ad andare a segno. Al 31' Troost-Ekong commette l'ennesimo errore in fase difensiva, favorendo il suggerimento di Berardi per Sensi che batte Musso con un tiro non proprio irresistibile. Tanto basta per la formazione di De Zerbi, che torna negli spogliatoi in vantaggio per 1-0 nonostante la reazione d'orgoglio di De Paul nel finale di frazione.