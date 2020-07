Amauri su Immobile: "Dicevano che non era neanche da C: io ho scommesso su di lui"

Amauri, ex compagno di squadra di un giovanissimo Ciro Immobile alla Juventus, ha parlato a OneFootball rivelando un aneddoto a proposito dell'attuale capocannoniere della Serie A: "Il caso di Immobile è uno di quelli che ora posso raccontare. L'ho conosciuto ai tempi della Juventus, molti dicevano che non avrebbe giocato nemmeno in Serie C, perché non era sufficientemente bravo. Io ho sempre risposto "Ciro può essere un grande giocatore per la Serie A". Dicevo che se non fosse arrivato in Serie A mi sarei inginocchiato davanti a loro. E oggi è uno degli attaccanti più forti d'Italia".