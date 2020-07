Amelia e la crisi della Roma: "Ogni anno sembra sempre quello zero. E' un dispiacere"

Marco Amelia, ex portiere del Milan campione del Mondo nel 2006, ha parlato del momento della Roma, club nel quale ha affrontato il settore giovanile, dai microfoni di SkySport24: “Ogni anno sembra sempre quello zero e dispiace per questo. A Roma si può fare calcio e lo dimostra la Lazio. L’augurio è che possa tornare a competere come le altre squadre perché in questo momento è veramente in difficoltà”