Argentina, Messi: "Ritiro? Solo dopo aver vinto con la nazionale"

In un'intervista rilasciata a Fox Sports, Leo Messi ha parlato del nazionale argentina e della sua voglia di vincere qualcosa con questa maglia: "Voglio ritirarmi avendo vinto qualcosa con l'Argentina: continuerò a lottare per questo sogno", ha detto l'attaccante che però sul Mondiale 2020 ha aggiunto: "Non so se ci arriverò, vedremo cosa ha preparato Dio. Mi manca il Mondiale, oggi sono ancora al top ma ho 32 anni e non so come continuerò, molte cose possono accadere, spero di non avere infortuni gravi".