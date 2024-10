Juric: "Problemi a livello umano sono risolti. Cristante e Pellegrini out per scelta tecnica"

Perché ha escluso dalla formazione titolare Cristante e Pellegrini? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Ivan Juric, allenatore della Roma che al termine della gara vinta 1-0 all'Olimpico contro il Torino ha risposo così: "Scelta tecnica. Ho scelto Le Fee e Pisilli. Solo scelta tecnica. Cristante e Pellegrini sono entrati benissimo dopo e io sono molto contento. Per me sono tutti uguali e pensavo che dopo potessero dare di più".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "Ha risolto i problemi secondo lei con questa vittoria? Penso che a livello umano sono risolti. Penso che questa squadra debba migliorare nelle idee e nel modo di presentarsi sul campo e sul resto metterlo da parte. Questo è il nostro obiettivo. Lavorare sul calcio".

E ancora: "Dybala? Era stanco a fine partita, aveva i crampi. In questi giorni mi ha dimostrato la sua grandezza. Siamo contenti. Il falso nueve è andato bene. Per la prima mezz'ora è andato perfettamente e ci ha fatto giocare molto bene. Giocando con un falso nueve mi sono divertito ancora di più perché mi offre tantissime opzioni sulle catene di gioco; si può lavorare molto di più e potrebbe essere una soluzione interessante, come abbiamo fatto a Verona per lunghi tratti, divertendoci moltissimo".

