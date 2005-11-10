Atalanta-Frosinone 4-4: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Atalanta (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova (29’ pt Bernasconi), Kristensen, Obric, Zappacosta; Gaetano (17’ st Pasalic), Ederson; Elmas, De Ketelaere (32’ st Samardzic), Rowe (17’ st Zalewski); Krstovic (32’ st Scamacca). A disp. Sportiello, Sonzogni, Plaia, Idele. All.: Sarri
Frosinone (4-2-3-1): Palmisani; Oyono (44’ st Tchato), Calvani, Cittadini (30’ st Monterisi), Bracaglia (1’ st Terzic); Calò, Masini (20’ st Cichella); Ghedjemis, Schmid, Kvernadze (20’ st Zerbin); Raimondo. A disp.: Desplanches, Pisseri, Amey, Akpoguma, Fayed, Hasa, El Azzouzi, Bobcek, Birligea, Fini. All.: Alvini
Arbitro: Marinelli
Marcatori: 1’, 17’ Schmid (F), 14’, 45’ Krstovic (A), 33’ rig. Ederson (A), 48’ Calò (F), 50’ Elmas (A), 82’ Terzic (F)
Ammoniti: Ederson (A), Bracaglia (F), Kvernadze (F), Terzic (F), Raimondo (F)