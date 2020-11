Atalanta, il Papu Gomez diventa vichingo per un videogioco: "Onoriamo Bergamo"

vedi letture

Alejandro Gomez è stato scelto come testimonial di 'Assassin’s Creed Valhalla', noto videogioco che ripercorre la storia del popolo scandinavo. Il Papu recita in una clip, con cui lancia la campagna 'Like a Viking' per celebrare lo spirito combattivo di Bergamo, ben interpretato in campo dal capitano dell'Atalanta e dai suoi compagni di squadra: "Ci sentiamo dei guerrieri, vogliamo rappresentare un popolo come Bergamo, una città che ha sofferto tanto nell’ultimo periodo", il messaggio del giocatore all'interno del video.