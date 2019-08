Augsburg-Bologna per Haller: maglie all'asta e cerimonia allo stadio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo le maglie con il nome di Haller al posto di quelli dei singoli giocatori. Augsburg e Bologna hanno intenzione di onorare al meglio la memoria del tedesco, bandiera di entrambi i club ed eroe dell'ultimo scudetto felsineo. Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino infatti le due squadre prima dell'amichevole che si giocherà in Germania potrebbe essere coinvolte in una cerimonia simbolica davanti alla statua del campione tedesco che si trova davanti a uno degli ingressi dello stadio. Le maglie delle due squadre saranno invece messe all'asta a scopo benefico.