Avv. Rombolà: “Diritto primario é la salute. L’Inter non farà causa”

A TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto per parlare delle ultime vicende che vedono coinvolto il calcio italiano l'avvocato Carlo Rombolà, esperto di diritto dello sport e docente della Luiss: "Se fossimo in un Paese normale, basterebbe il parere del comitato sanitario del ministero della Salute per bloccare tutto. Esiste un bene giuridico che è la salute, che è superiore a tutti gli altri, ossia al diritto di gustarsi la partita e di quello dei club di guadagnare dai biglietti di una partita". Mentre sull'opportunità dell'Inter di agire legalmente perché c'è una legge che dice di disputare prima la giornata precedente dice: "L'Inter ha tutto il diritto di far valere i regolamenti interni alla Figc che prevedono queste cose. Credo però che l'Inter, per ragioni di opportunità, non si spingerà fino a quel punto".