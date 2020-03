Barbano sul Corriere dello Sport: "La Serie A al tempo dei piaceri banditi"

"La Serie A al tempo dei piaceri banditi". Sulle pagine del Corriere dello Sport, il fondo di Alessandro Barbano è dedicato alle nuove disposizioni del governo in merito all'allarme Coronavirus: "In un Paese che chiude, dove da stamani è sospesa l’istruzione, è vietato riunirsi, stringersi la mano e perfino avvicinarsi a meno di un metro, la Serie A a porte chiuse, da guardare in tv a debita distanza familiare, è l’unica consolazione che ci resta. Il calcio che ha tirato l’emergenza per la giacchetta, pensando di lucrare un vantaggio sportivo o piuttosto economico, dall’emergenza è stato riportato alla realtà. Con uno scossone che dovrebbe servire di lezione e indurre tutti, gli influenti furbi della prima ora e i maestri del vittimismo della seconda, a mettere fine all’indecoroso spettacolo fin qui offerto. E a sentire tutta la responsabilità che deriva dall’assumere il monopolio dei piaceri superstiti, in tempi in cui il piacere è bandito dai divieti della pubblica autorità".