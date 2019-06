Barcellona, presentata la nuova maglia: a scacchi in stile Croazia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un tributo "all'innovazione e alla creatività che appartengono al club e alla città". Così, il Barcellona ha presentato sui propri account social la nuova maglia per la prossima stagione. Un design particolare, a scacchi per la prima volta nella storia, che ricorda quello della Croazia. Perché "il talento non ha una sola forma".