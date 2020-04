Bologna, il retroscena di Corvino: "Nel 2015 avevo quasi preso Ilicic"

Josip Ilicic, nel 2015, è stato vicino al Bologna. Parola di Pantaleo Corvino a Radio Sportiva: "Stima infinita, quando ero a Bologna avevo già chiuso per prenderlo alla Fiorentina a 5,8 milioni in prestito con obbligo di riscatto ma non fu fatto all'ultimo momento. Mi ricordo lo chiamai il giorno del suo matrimonio lui mi dette la sua disponibilità. A Firenze era spesso messo in discussione e soffriva di questo. Davanti a certe situazioni avevano deciso di cederlo seppur non sia stato facile”.