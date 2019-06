Nel corso dell'intervista rilasciata a Sky, Marco Borriello ha parlato anche del futuro di Francesco Totti, incontrato nelle vacanze in Spagna: "È molto lucido, sa quello che vuole. È un po' amareggiato per come è stato trattato alla Roma e questo dispiace a tutti gli amanti del calcio. Però la vita è così, sa che deve rimboccarsi le maniche e ripartirà con una nuova avventura".

Cosa farà?

"Io so che un grande dirigente di una squadra inglese gli ha fatto una proposta per tornare a giocare a calcio. Radrizzani del Leeds? Non lo so".