TMW Soulé a un passo dalla Roma, Motta: "Mi ha chiesto lui di non partecipare all'amichevole"

vedi letture

Mister Thiago Motta, intervenuto in zona mista dopo la netta sconfitta incassata dal Norimberga in amichevole (3-0), ha parlato ai media presenti, tra i quali TMW. Queste le sue dichiarazioni sulla mancata partecipazione di Matias Soulé, in odore di cessione alla Roma ormai da qualche giorno:

Soulè ha già salutato la squadra?

"No, abbiamo parlato ieri dopo l'allenamento e mi ha chiesto di non partecipare. Mi sembrava una cosa giusta rispettare la sua decisione".

Sul mercato in entrata il nuovo tecnico della Juventus ha invece aggiunto: "​​"Sono sicuro che costruiremo una squadra competitiva, non ho nessun dubbio. Arriveranno quando arriveranno, nel momento giusto, ma ripeto che non ho nessun dubbio sul fatto che costruiremo una squadra competitiva".

Leggi qui tutte le parole di Thiago Motta!