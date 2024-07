Ufficiale Roma, accordo quadriennale con Victoria Della Peruta. Andrà in prestito alla Samp

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Victoria Della Peruta. La calciatrice ha firmato un contratto che la legherà al Club fino al 30 giugno 2028 e andrà in prestito alla Sampdoria fino al termine della stagione 2024-25.

LA CARRIERA - Attaccante, classe 2004, è cresciuta calcisticamente negli Stati Uniti. La prima esperienza in Italia è stata nel 2022 con il Pomigliano raccogliendo 9 presenze e segnando 2 gol. Dopo il rientro negli Usa, per completare gli studi universitari, torna in Serie A nel gennaio 2024 con la Sampdoria totalizzando 8 reti in 11 apparizioni. Statunitense naturalizzata italiana, ha presenze con l’Under 19 e l’Under 23 azzurra. Nel maggio 2024 riceve la sua prima convocazione in Nazionale maggiore per uno stage alla vigilia delle gare di qualificazione all’Europeo.