Il Bologna annuncia altri tre colpi al femminile: dall'Inter arriva la centrale Passeri

Continua il mercato in grande stile del Bologna al femminile, che sembra aver deciso di rivoluzionare la propria squadra per andare all'assalto della promozione in Serie A. Dopo l'azzurra Shore nei giorni scorsi, il club felsineo ha piazzato altri tre colpi (portando a nove il totale delle nuove arrivate): il più importante è quello della centrale difensiva Passeri che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Sassuolo e che arriva in prestito dall'Inter. Questo il comunicato:

Il Bologna F.C. 1909 comunica l’ufficialità di altre tre giocatrici, salendo a quota nove acquisti totali in questa sessione di mercato: si tratta di Angela Passeri, Ludovica Silvioni e Sofia Monaco. La prima arriva in prestito da F.C. Internazionale Femminile, mentre le ultime due firmano un accordo annuale.

Angela Passeri, nata a Pescara il 21/7/2004, è un difensore centrale di piede destro. Cresciuta nei settori giovanili di Il Delfino Flacco Porto, Juventus e Inter, ha poi esordito in Serie A – nel 2021 – proprio con la formazione nerazzurra. Nell’estate successiva prende la strada del Pomigliano Calcio, mentre l’ultima annata rimane in Serie A, ma con la maglia del Sassuolo. In nazionale sta proseguendo la sua costante crescita dall’Under 15 all’Under 23, e conta una partecipazione anche all’Europeo Under 19 dell’estate 2022. «Per rendere il contesto idoneo c’è bisogno di passione e ambizione, questo progetto è fondato per vincere», le prime parole rossoblù di Angela. «Ho voglia di tornare in campo ed essere protagonista di quest’annata. Ci sarà tutta la mia dedizione fisica e mentale per migliorare in ogni aspetto».

Ludovica Silvioni, nata a Perugia il 6/3/2002, è una mezz’ala di piede destro. Proprio nel settore giovanile della sua città natale si avvicina al calcio, dal 2008 al 2016, quando accetta la proposta della Roma Calcio Femminile, con la quale esulta per il campionato U17. Torna a Perugia nella stagione 2017-2018, prima di spostarsi tra Juventus – con cui vince un altro torneo U17 e la Women’s Viareggio Cup – Pink Bari, Empoli e Parma, sempre in Serie A. Viene confermata con le ducali anche dopo la retrocessione, anche se da ottobre 2022 rientra solamente all’inizio della stagione appena terminata per un infortunio. Con la nazionale compie il percorso tra Under 17, Under 19 e Under 23: «Avere la possibilità di rilanciarmi in una piazza così importante è davvero bello», la “fame” di Ludovica. «Ho tanta voglia di rimettermi in gioco, il Bologna merita di stare in alto, sta a noi permetterglielo».

Sofia Monaco, nata a Monza il 13/7/2006, è un difensore duttile che si può giostrare sia sulla zona centrale, che sulla fascia destra. È ambidestro, una delle caratteristiche che ha iniziato a sviluppare nell’Alitalia Calcio dal 2015, per una stagione, venendo chiamata dalla A.S. Roma l’estate successiva. In giallorosso, nel 2022-2023, festeggia la vittoria del campionato Under 17. «Sono una ragazza tenace e molto versatile, mi so adattare a più ruoli», si presenta. «In questa stagione sarò la più giovane del gruppo, dalle mie compagne vorrei apprendere un po’ di esperienza e di malizia. Sono pronta a mettermi in gioco e dare il mio supporto al gruppo».