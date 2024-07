Napoli, l'ex ds Meluso: "Garcia via? Decisione collettiva. D'accordo per Mazzarri e Calzona"

D'accordo con l'esonero di Rudi Garcia? E' una delle domande poste a Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli, reduce proprio dall'addio agli azzurri, nel corso dell'intervista ai microfoni di Sportitalia: "In quel momento sì, eravamo d'accordo per esonerare Garcia perché era un momento particolare, la squadra aveva bisogno di una scossa. Poi non è facile da spiegare, ci sono cose riservate che non è giusto dire. Quando è stato esonerato Garcia eravamo ancora quarti in classifica, ma significa poco. Certo, l'obiettivo in quel momento era raggiungibile, ma la squadra stava perdendo entusiasmo, stava perdendo fiducia nell'allenatore e abbiamo pensato di fare questo passo.

Se avrei preso Mazzarri? E' un allenatore che ha fatto molto bene nel passato a Napoli ed è arrivato in un momento particolare. Non era facile per lui e non lo era neanche per Calzona, che è andato anche peggio per media punti. E' stata un'annata dai contorni grigi, difficili da spiegare, che ha preso un andazzo negativo. Se io avrei preso Mazzarri? Sì. E anche Calzona, che è un professionista di gran livello. Un errore andare a Napoli? No. Se tornerei a lavorare con De Laurentiis? Sì.