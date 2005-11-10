Bournemouth-Milan 3-0: il tabellino della gara
Alessio De Silvestro
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Bournemouth (4-4-2) - Di Gregorio; Hill, Diakité, Antonio Silva, Truffert; Tavernier (16' st Toth, 33' st Adli), Christie, Adams (16' st Cook), Doak; Evanilson (20' st Rodriguez), Kluivert (16' st Rayan). A disposizione: Petrovic, Allan, Soler, Brooks, Smith. Allenatore: Rose
Milan (3-4-2-1) - Maignan; Tomori (21' st Diawara), De Winter, Pavlovic; Moreira (31' st Comotto), Musah, Jashari, Estupiñán (1' st Bartesaghi); Loftus-Cheek (1' st Rabiot), Hutchinson (30' Torriani); Cissé. A disposizione: Bouyer, Pulisic, Modric, Gila, Vladimirov, Camarda. Allenatore: Ruben Amorim
Arbitro: Fotias (Grecia)
Marcatori: 8' rig. Kluivert (B), 32' rig. Tavernier (B), 38' st Adli (B)
Ammoniti: Adams (B), Estupiñán (M), Diakité (B), Tomori (M), De Winter (M)
Espulsi: Maignan (M)