Bruno Barbieri: "Incontro Wanda-Inter? Farei un dolce per calmarli"

Ospite di Sky Sport 24 nel giorno in cui inizierà la nuova stagione di Masterchef, Bruno Barbieri, tifoso dell'Inter, ha parlato della situazione di Mauro Icardi e del prossimo incontro per discutere il rinnovo del capitano nerazzurro: "Se dovessi preparare qualcosa per l'incontro tra Wanda Nara e Marotta gli darei due gocce per farli stare tranquilli. Scherzi a parte gli farei qualcosa di dolce per calmarli. Io penso che Icardi rimarrà all'Inter perché, a parte il campionato 2018/19 in cui i discorsi sono fatti, lavoriamo per il prossimo anno".