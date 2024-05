TMW Lazio in campo dopo due giorni di riposo. Out Sepe e Casale oltre a Gila

La Lazio di Igor Tudor, dopo due giorni di riposo concessi dal tecnico croato, è tornata in campo a Formello in vista della prossima sfida di campionato contro l'Empoli in programma domenica prossima alle ore 12.30.

La seduta di ripresa ha visto le assenze dell'infortunato Mario Gila, a cui si sono aggiunte quelle di Nicolò Casale e Luigi Sepe. Nelle ultime ore in casa biancoceleste sono nuovamente emersi malumori, in seguito al pareggio in extremis subito contro il Monza e più in generale ad una situazione di gioco e risultati che non sembra migliorare.

"Non so cosa è successo, non posso commentare. Quando saprò cosa è successo allora commenterò. Posso commentare solo i fatti. La sostituzione di Zaccagni? Aveva un giallo e mezzo, era nervoso. Poteva essere espulso e non sarebbe stato uno scandalo. Ha scelto di non espellerlo ma era nell’aria. Casale? Devo fare un’analisi profonda, questa è stata la prestazione che mi è piaciuta meno. Il Monza è una squadra tosta, prendiamoci il punto perché non meritavamo la vittoria e ci prepariamo per il rush finale", ha detto Tudor dopo il 2-2 contro i brianzoli ed in seguito ad un confronto di circa 15 minuti fra la squadra e una parte della tifoseria.